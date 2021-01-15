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Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии

Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 1/8 финала Кубка Италии. «Аталанта» на своём поле обыграла «Кальяри» со счётом 3:1.

Впервые после перехода в «Аталанту» из «Локомотива» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. И россиянин открыл счёт на 43-й минуте. После передачи Луиса Мурьеля Миранчук ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма Риккардо Соттиль восстановил равновесие в счёте. Но уже на 61-й минуте Мурьель вновь вывел «Аталанту» вперёд, а точку в матче поставил на 64-й минуте Бошко Шутало.

Миранчук в итоге провёл на поле 69 минут, его затем заменил Йосип Иличич.

В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с победителем матча «Парма» — «Лацио».

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2021, четверг. 23:15 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Миранчук – 43'   1:1 Соттиль – 55'   2:1 Мурьель – 61'   3:1 Шутало – 64'
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