Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии
В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 1/8 финала Кубка Италии. «Аталанта» на своём поле обыграла «Кальяри» со счётом 3:1.
Впервые после перехода в «Аталанту» из «Локомотива» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. И россиянин открыл счёт на 43-й минуте. После передачи Луиса Мурьеля Миранчук ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч в ворота.
В начале второго тайма Риккардо Соттиль восстановил равновесие в счёте. Но уже на 61-й минуте Мурьель вновь вывел «Аталанту» вперёд, а точку в матче поставил на 64-й минуте Бошко Шутало.
Миранчук в итоге провёл на поле 69 минут, его затем заменил Йосип Иличич.
В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с победителем матча «Парма» — «Лацио».
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