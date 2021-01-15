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Гендиректор «Локо»: по Пабло получилось сработать очень быстро, контракт долгосрочный

Гендиректор «Локо»: по Пабло получилось сработать очень быстро, контракт долгосрочный
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал достижение договорённости по переходу защитника «Бордо» Пабло.

«Проанализировав итоги первой части сезона, мы пришли к выводу, что центральная зона в обороне — одно из проблемных мест «Локомотива». Это было понятно и мне, и тренеру. По Пабло получилось сработать очень быстро. Особенно учитывая тот факт, что это зимнее трансферное окно, когда сделки совершаются с трудом. С учётом ситуации на рынке нам удалось по соотношению цены и качества достичь адекватных показателей.

На данный момент большого списка кандидатов быть не могло. Если говорим об иностранцах, то все они были значительно дороже. Игроков из России тоже рассматривали, но в итоге удовлетворены тем, что осуществили сделку по Пабло.

Скажу так: контракт долгосрочный. Оглашать трансферную стоимость мы тоже не можем. Ошибочно считать, что игрока легко подписать бесплатно сразу по истечении контракта. Например, у Пабло уже сейчас были предложения как из Европы, так и из России. Поэтому я сомневаюсь, что летом сделка была бы для нас возможна. С высокой вероятностью Пабло договорился бы с другим клубом зимой», — цитирует Леонченко Sport24.

«Локомотив» объявил о договорённости по трансферу защитника «Бордо» Пабло
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