Гендиректор «Локо»: по Пабло получилось сработать очень быстро, контракт долгосрочный

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал достижение договорённости по переходу защитника «Бордо» Пабло.
«Проанализировав итоги первой части сезона, мы пришли к выводу, что центральная зона в обороне — одно из проблемных мест «Локомотива». Это было понятно и мне, и тренеру. По Пабло получилось сработать очень быстро. Особенно учитывая тот факт, что это зимнее трансферное окно, когда сделки совершаются с трудом. С учётом ситуации на рынке нам удалось по соотношению цены и качества достичь адекватных показателей.
На данный момент большого списка кандидатов быть не могло. Если говорим об иностранцах, то все они были значительно дороже. Игроков из России тоже рассматривали, но в итоге удовлетворены тем, что осуществили сделку по Пабло.
Скажу так: контракт долгосрочный. Оглашать трансферную стоимость мы тоже не можем. Ошибочно считать, что игрока легко подписать бесплатно сразу по истечении контракта. Например, у Пабло уже сейчас были предложения как из Европы, так и из России. Поэтому я сомневаюсь, что летом сделка была бы для нас возможна. С высокой вероятностью Пабло договорился бы с другим клубом зимой», — цитирует Леонченко Sport24.
- 15 января 2021
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