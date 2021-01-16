Неймар: я стал кумиром, иконой футбола

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о своих личных и профессиональных качествах.
«Я очень храбрый человек, моё самое большое достоинство — это мужество. Однако сейчас трудно сказать, что люди могут видеть во мне. Когда я был ребёнком, это было легко. В каждой возрастной группе я не был посредственным парнем, я всегда играл в высших категориях. Это сделало меня популярным в городе Сантос. Тогда было проще. А сейчас — трудно ответить. Я считаю, что стал современным кумиром, иконой футбола.
Теперь я нахожусь рядом с лучшими игроками мира. Я очень горжусь тем, что я здесь, а также очень горжусь тем, что меня считают кумиром, что меня почитают за всё, что я сделал на поле. Я просто надеюсь и дальше радовать футбол», — цитирует Неймара Gaffer.
- 16 января 2021
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