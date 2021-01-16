Неймар: не воспринимаю всерьёз комментарии людей. Настоящего меня знают только близкие

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о комментариях в соцсетях.
«Социальные сети — это место, куда многие могут прийти и поучаствовать в вашей жизни, осуждая, ненавидя и завидуя. Вот почему я никогда не воспринимаю всерьёз комментарии людей. Я не люблю тратить время на то, что не нужно. Вокруг меня есть люди: мои друзья, семья и товарищи по команде. Они читают эти комментарии и расстраиваются.
Людям легко говорить о вашей личной жизни, даже когда они не знают вас. Но настоящего меня, настоящего Неймара, хорошо знает только моя семья, люди, которые работают со мной, и мои друзья. Они знают меня! Их мнение меня волнует. То, что происходит на футбольном поле, могут понять только те, кто играет в футбол. Другие этого никогда не поймут. Это просто", — приводит слова Неймара Gaffer.
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