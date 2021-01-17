Клопп: ничья — не тот результат, которого мы хотели, но тот, который мы получили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (: ).



«Если бы мы выиграли со счётом 1:0, я бы подумал, что всё сложилось как нельзя лучше. Мы не можем отрицать, что у „Манчестер Юнайтед“ были опасные моменты. Сейчас их команда в хорошей форме.



Учитывая всё, что было сказано перед игрой — они контратакуют, а мы прессингуем, — мои футболисты сегодня сыграли хорошо. В первом тайме мы были великолепны в атаке, хорошо играли в пас, но не смогли забить. Голы — самое главное в футболе. Вторая половина встречи была немного более открытой. У них было два больших шанса забить, но Алисон сделал два прекрасных спасения.



Нет простого объяснения почему мы не забиваем в третьем матче подряд. Мы постоянно упускаем свои шансы. Но „Ливерпуль“ должен продолжать прогрессировать и пытаться игнорировать разговоры вокруг. Все хотят видеть голы, но невозможно заставить кого-то обязательно забить.



Мне понравился этот матч. Я видел много действительно хороших индивидуальных действий со стороны своих игроков, да и в целом выступление команды было хорошим. Ничья — не тот результат, которого мы хотели, но тот, который мы получили», — цитирует немца BBC.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте.