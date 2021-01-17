Хендерсон — о матче с «МЮ»: «Ливерпуль» был ближе к победе. Мы разочарованы

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о результате матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Мы немного разочарованы тем, что не взяли три очка дома. Думаю, что мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч, особенно это было заметно в первом тайме. Мы подолгу владели мячом, создавали много опасности у чужих ворот.
Да, у „Манчестер Юнайтед“ был один или два шанса забить. Сегодня они были опасны на контратаках, но в целом я считаю, что мы были ближе к победе.
Я бы сказал, что в последние несколько недель мы не показываем той игры, которая свойственна нам. Сегодня мы просто показали, что нам надо продолжать идти вперёд, упорно работать и совершенствоваться. Ни в коем случае мы не остановимся на достигнутом», — цитирует Хендерсона BBC.
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте.
- 17 января 2021
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