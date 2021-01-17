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Зинченко в третий раз подряд попадает в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч АПЛ

Зинченко в третий раз подряд попадает в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч АПЛ
Футбол / Сборная России 0
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Жезус, Б. Силва.

Запасные: Стеффен, Канселу, Б. Менди, Дойл, Фоден, Родриго, Ферран Торрес, Дилап, Марез.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Томкинс, Уорд, Митчелл, Миливоевич, Эзе, Маккарти, Макартур, Таунсенд, Айю.

Запасные: Батлэнд, Клайн, Данн, ван Анхольт, Ридевальд, Бентеке, Батшуайи.

«Манчестер Сити» в 16 матчах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (37).

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