Артём Голубев рассказал об ожиданиях от молодёжного чемпионата Европы

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы. Российская молодёжка впервые за восемь лет станет участником этого турнира.

«Нельзя ли было выйти без валидола из группы? Наверное, можно было. Поляки нас минимально победили, а потом сербы помогли, обыграв их. На матч в Латвии настраивались как на суперфинал, зная, что Россия давно не пробивалась в финалы молодёжных турниров. Тренерам даже говорить ничего не надо было – все всё понимали. Слава богу, выиграли и с первого места вышли на Евро.

Дела ещё не закончились – они только начинаются. Теперь нужно хорошо проявить себя на чемпионате Европы.

Видел ли состав французской молодёжки? А мы по юношам с ними встречались – 2:2 сыграли. Не спорю, сильная сборная. То, что у них громкие имена, хорошо, без проблем. Играют не фамилии, а команды», — сказал Голубев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Интервью с Голубевым на «Чемпионате» выйдет сегодня, 19 января.