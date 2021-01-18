Голубев: когда Круговой в «Зените» исполнил «финт Евсеева», ему напихали

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев рассказал о совместной работе с Вадимом Евсеевым, который ранее возглавлял клуб из Башкирии.

«Валентиныч и пошутить, и поругать мог. Помню, сидели на сборе в Аше, это Челябинская область. Приехал в гости Нобель, делать передачу. И вот идёт тренировка, а над полем его дрон летает, снимает. Валентиныч созывает команду в круг и говорит: «Собьёте дрон – сразу заканчиваем тренировку». Все как давай по нему пулять мячами! Не попали, но на следующий день оператор держал дрон на безопасной высоте.

На тренировках Евсеев мяч задом не останавливал, а мы — пробовали повторить. Когда Круговой в «Зените» исполнил «финт Евсеева», ему напихали: «У нас так делать не надо», — сказал Голубев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Голубевым на «Чемпионате» выйдет завтра, 19 января.