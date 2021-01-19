«Okko Спорт» в прямом эфире покажет контрольные матчи «Ростова»

Завтра, 20 января, «Ростов» проведёт первый матч года с «Альхесирасом». Начало — в 13:30 по московскому времени. Данную встречу в прямом эфире эксклюзивно покажет «Okko Спорт», сообщает пресс-служба платформы. Кроме того пользователи сервиса смогут увидеть матчи с «Эстерсундом» 24 января и «Марбельей» 28 января. О времени контрольных встреч будет объявлено дополнительно.
Комментировать завтрашний матч с «Альхесирасом» будет Роман Гутцайт.
Эксклюзивные трансляции с зимних тренировочных сборов болельщики «Ростова» смогут посмотреть бесплатно по промокоду «2021». Также болельщикам клуба «Okko Спорт» подарит доступ к играм английской Премьер-лиги, Кубка Диего Марадоны и MLS на 14 дней. Обладатели действующих подписок на «Okko Спорт» и «Okko Футбол» получат доступ к матчам «Ростова» без дополнительной платы.
«Okko Спорт» – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Смотреть матчи можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.
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