Скотт Паркер: «Манчестер Юнайтед» — один из главных претендентов на чемпионство

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 18-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».



«Мы набрали хорошую форму, учитывая, где мы были в начале сезона. Мы, вероятно, были посмешищем с точки зрения того, как болельщики видели нас. В АПЛ, наверное, никогда не было команды, столь неудачно играющей дома.



Однако мы сделали выводы и хорошо провели работу над ошибками. Теперь сражаемся за очки в каждом матче и способны не только отбиваться. „Фулхэм“ — команда, которая полна не только решимости и твердости, но и имеющая свой настоящий стиль игры.



В последнее время мы много раз сыграли вничью. Теперь нам нужно превратить некоторые из этих ничьих в победы. Именно в этом заключается следующий вызов.



У „Манчестер Юнайтед“ есть все ингредиенты, чтобы быть чемпионами в этом сезоне. У них фантастическая команда и невероятные футболисты атаки, которые могут постоянно забивать голы и создавать много проблем командам. Манкунианцы находятся в прекрасной форме, они нашли свой стиль игры, так почему бы им не попытаться выиграть АПЛ? Уверен, сейчас они являются одними из главных претендентов на это», — цитирует Паркера Sky Sports.



Матч 18-го тура АПЛ-2020/2021 «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 20 января. Начало — в 23:15 мск.

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