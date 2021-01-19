Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча с «Фулхэмом» рассказал о состоянии Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.
«Его форма была очень хорошей, и он только что получил награду „Игрок месяца“. Он не устал — на это нет никаких шансов. Бруну Фернандеш — один из тех игроков, которые бегают и покрывают своими перемещениями всё поле в каждом матче. К тому же португалец очень хорошо восстанавливается.
Если бы он забил штрафной удар в первом тайме матча с „Ливерпулем“, если бы он немного дотянулся до мяча после навеса Люка Шоу, то он бы снова был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги. С тех пор как он присоединился к нам в прошлом январе, он стал совершенно незаменимым футболистом. Он точно не устал. Если я сейчас спрошу его, то он ни за что не скажет, что устал», — цитирует норвежца Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний португалец провёл 18 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» набрал 37 очков и является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии.
Завтра, 20 января, манкунианцы в матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграют с «Фулхэмом». Начало — в 23:15 мск.
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