Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча с «Фулхэмом» рассказал о состоянии Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.



«Его форма была очень хорошей, и он только что получил награду „Игрок месяца“. Он не устал — на это нет никаких шансов. Бруну Фернандеш — один из тех игроков, которые бегают и покрывают своими перемещениями всё поле в каждом матче. К тому же португалец очень хорошо восстанавливается.



Если бы он забил штрафной удар в первом тайме матча с „Ливерпулем“, если бы он немного дотянулся до мяча после навеса Люка Шоу, то он бы снова был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги. С тех пор как он присоединился к нам в прошлом январе, он стал совершенно незаменимым футболистом. Он точно не устал. Если я сейчас спрошу его, то он ни за что не скажет, что устал», — цитирует норвежца Sky Sports.



В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний португалец провёл 18 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.



«Манчестер Юнайтед» набрал 37 очков и является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии.



Завтра, 20 января, манкунианцы в матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграют с «Фулхэмом». Начало — в 23:15 мск.

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