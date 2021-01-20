Песьяков: Каррера один раз так ударил в макет, что разбил часы, они разлетелись по частям

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, чем ему запомнился бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
«Каррера запомнился человеком, который разбивает макеты, чтобы завести нас. Он один раз так ударил в макет, что разбил часы. Не помню, что именно там сломалось, но они разлетелись по частям. Ещё шутили потом: «Массимо, китайские, что ли?» Я с Каррерой мало общался, но он с Тёмой Ребровым был за нас. Помню, когда брали Саню Селихова посреди чемпионского сезона, он сказал нам: «Ребята, я тут ни при чём, это решение без меня приняли. Вы мой костяк, я прежде всего на вас рассчитываю». В принципе так и случилось, Тёма спокойно доиграл свой лучший сезон в карьере», — цитирует Песьякова Sports.ru.
Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат». «Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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