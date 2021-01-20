Песьяков: все в команде называют Пёс, через «ё». А Писей — только Карпин

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как называют его партнёры по команде и главный тренер.
«Георгич – один из немногих, кто меня так называет. Таких осталось ещё два-три человека – в основном друзья со школы. Меня все в команде называют Пёс, через «ё», а Писей – только Георгич. Я не против, пусть называет, никаких проблем. Это всё мелочи по сравнению с тем, насколько Карпин важный тренер в моей карьере», — цитирует Песьякова Sports.ru.
Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат». «Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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