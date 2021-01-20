В «Спартаке» отреагировали на штраф Юрану за слова про возраст Урунова

В московском «Спартаке» отреагировали на решение комитета по этике Российского футбольного союза оштрафовать бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана за слова о полузащитнике красно-белых Остона Урунова.



«Мы за взаимное уважение и соблюдение этических норм», — сказал глава департамента московского клуба по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В декабре прошлого года Юран в телеэфире намекнул, что у Урунова переписанный возраст. Впоследствии на его слова отреагировали в «Спартаке».



Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Комитет по этике РФС вынес Юрану штраф за высказывание про возраст Урунова