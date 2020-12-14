В «Спартаке» отреагировали на слова Юрана о переписанном возрасте Урунова

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о переписанном возрасте 19-летнего полузащитника красно-белых Остона Урунова.

«Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьёзно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.

«Спартак», набрав в 18 турах 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на 3 очка. Замыкающий тройку лидеров ЦСКА уступает красно-белым 1 очко.