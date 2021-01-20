РФС заключил соглашение с «Норникелем»

Пресс-служба РФС сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с корпорацией «Норникель».

«Российский футбольный союз и ПАО „ГМК “Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 годы, согласно которому компания выступит партнёром программ развития РФС. Одним из ключевых проектов по взаимодействию станет программа подготовки резерва «Наша смена», основная задача которой — создание системы поиска, подготовки и сопровождения юных игроков для профессионального футбола.



Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе реализацию программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотр-фестиваля «Наша смена» для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодёжной сборной. А для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с «Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант", — сообщает пресс-служба РФС.



В Московской области также будет организована серия семейных футбольных фестивалей «Наши парни» с возможностью просмотра прямых трансляций матчей cборной России.

«Норникель» уже был партнёром РФС в 2010 и 2015 годах.