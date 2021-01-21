Несколько игроков «Реала» пожаловались, что Зидан не разговаривал с ними 2-3 месяца

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан испытывает проблемы в коммуникации со своими подопечными. Об этом рассказал журналист Хосе Феликс Диас.



«Происходящее в «Реале» указывает на то, что время Зидана подошло к концу. Его идеи не доходят до футболистов. Некоторые из тех, кто играл во вчерашнем матче, рассказали мне, что Зидан не разговаривал с ними два или три месяца, что он игнорировал их», — цитирует Диаса Marca.



Накануне, 20 января, «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и потерпели поражение.

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