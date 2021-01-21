Зинедин Зидан не намерен подавать в отставку. «Реал» примет решение в конце сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, по всей видимости, продолжит работу с командой как минимум до конца нынешнего сезона.



Накануне, 20 января, «сливочные» сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и потерпели поражение.



Как сообщает Marca, провал в Кубке Испании не повлиял на настрой руководителей «Реала» в отношении Зидана. Они по-прежнему хотят дождаться концовки сезона, чтобы оценивать результаты команды по итогам её выступления в главных турнирах – Примере и Лиге чемпионов. Сам французский специалист тоже не готов принимать решение об уходе и в настоящий момент не намерен подавать в отставку.

«Это не позор». Зинедин Зидан — о вылете «Реала» из Кубка Испании