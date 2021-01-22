ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Касымпашу» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Кристиана Бистровича в турецкий клуб «Касымпаша». Хорватский хавбек будет выступать за команду Суперлиги до окончания сезона-2020/2021. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.
Бистрович перешёл в ЦСКА зимой 2018 года. Стоимость трансфера составила € 500 тыс. В декабре москвичи объявили о продлении контракта с хорватом до 2025 года. За московскую команду он сыграл 88 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. В составе «армейцев» Бистрович в 2018 году стал обладателем Суперкубка России.
Хорватский хавбек — воспитанник клуба «Славен Белупо», за который провёл 16 матчей, однако результативными действиями не отметился. В составе молодёжной сборной Хорватии провёл 14 матчей, забил четыре гола.
- 22 января 2021
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