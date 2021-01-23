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«Севилья» поднялась на 3-е место в Примере благодаря разгромной победе над «Кадисом»

«Севилья» поднялась на 3-е место в Примере благодаря разгромной победе над «Кадисом»
Футбол / Испания 0

«Севилья» принимала «Кадис» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 35-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Юссеф Эн-Несири. Через четыре минуты марокканский форвард оформил дубль, ему ассистировал Сусо. На 62-й минуте матча Эн-Несири снова забил и оформил хет-трик, поставив тем самым точку в этой встрече, — 3:0.

Таким образом, «Севилья» по итогам 19 туров чемпионата Испании набрала 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (24) — на девятом месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (44), на втором месте — мадридский «Реал» (37).

Испания - Примера. 20-й тур
23 января 2021, суббота. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Эн-Несири – 35'   2:0 Эн-Несири – 39'   3:0 Эн-Несири – 62'
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