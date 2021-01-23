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«Локомотив» разгромил испанский «Велес»

«Локомотив» разгромил испанский «Велес»
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Велес-Малагу». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:1.

На 16-й минуте встречи счёт открыл Владислав Игнатьев. Преимущество «Локомотива» удвоил Виталий Лисакович, ассистировал ему Франсуа Камано. На 49-й минуте один мяч отыграл Пабло Родригес. Нападающий Михаил Агеев забил третий гол «железнодорожников», голевую передачу отдал полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Рифат Жемалетдинов довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

«Железнодорожники» провели встречу с «Велесом» из Малаги, а не с «Атлетико Манча-Реаль», как было запланировано, из-за положительных результатов тестов на коронавирус в стане «Атлетико».

Напомним, второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января, соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2021, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Велес-Малага
Велес-Малага, Испания
1:0 Игнатьев – 16'   2:0 Лисакович – 49'   2:1 Родригес – 71'   3:1 Агеев – 76'   4:1 Жемалетдинов – 89' (пен)
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