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«Реал Сосьедад» упустил победу в матче с «Бетисом», пропустив два гола в концовке

«Реал Сосьедад» упустил победу в матче с «Бетисом», пропустив два гола в концовке
Футбол / Испания 0

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 2:2.

На 48-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак, ассистировал ему Хон Альдалур. Преимущество хозяев увеличил полузащитник Микель Оярсабаль, голевую передачу отдал Исак. На 85-й минуте Серхио Каналес с передачи Хоакина отыграл один мяч. В добавленное время Хоакин сравнял счёт, ассистировал ему Кристиан Тельо.

«Реал Сосьедад» набрал в 20 матчах 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (27) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (44).

Испания - Примера. 20-й тур
23 января 2021, суббота. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Исак – 48'   2:0 Оярсабаль – 57'   2:1 Каналес – 85'   2:2 Хоакин – 90+2'
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