«Реал Сосьедад» упустил победу в матче с «Бетисом», пропустив два гола в концовке
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 2:2.
На 48-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак, ассистировал ему Хон Альдалур. Преимущество хозяев увеличил полузащитник Микель Оярсабаль, голевую передачу отдал Исак. На 85-й минуте Серхио Каналес с передачи Хоакина отыграл один мяч. В добавленное время Хоакин сравнял счёт, ассистировал ему Кристиан Тельо.
«Реал Сосьедад» набрал в 20 матчах 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (27) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (44).
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