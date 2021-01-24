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Пирло: чувствую в «Ювентусе» определённый энтузиазм. Мы готовы к бою

Пирло: чувствую в «Ювентусе» определённый энтузиазм. Мы готовы к бою
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отметил, что после победы в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) туринская команда готова вернуться к борьбе за скудетто.

«Чувствую в команде определённый энтузиазм. За одной победой следуют другие. Мы очень рады, что смогли выиграть Суперкубок. Мы отлично поработали, несмотря на общую усталость. Теперь мы полностью сосредоточены на матче с „Болоньей“. Мы готовы к бою», — приводит слова Пирло Football Italia.

Сегодня, 24 января, туринский «Ювентус» проведёт матч 19-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Болонья».

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