Пирло: чувствую в «Ювентусе» определённый энтузиазм. Мы готовы к бою

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отметил, что после победы в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) туринская команда готова вернуться к борьбе за скудетто.



«Чувствую в команде определённый энтузиазм. За одной победой следуют другие. Мы очень рады, что смогли выиграть Суперкубок. Мы отлично поработали, несмотря на общую усталость. Теперь мы полностью сосредоточены на матче с „Болоньей“. Мы готовы к бою», — приводит слова Пирло Football Italia.



Сегодня, 24 января, туринский «Ювентус» проведёт матч 19-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Болонья».