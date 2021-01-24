«Дженоа» с Шомуродовым обыграл «Кальяри»

В матче 19-го тура итальянской Серии «Дженоа» переиграл «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 10-й минуте матча забил нападающий генуэзской команды Маттиа Дестро, ему ассистировал полузащитник Кевин Стротман.

Узбекистанский форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов провёл на поле 77 минут, его заменил хавбек Миха Зайц.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Марко Бресмес и Орландо Паньотта. Резервный арбитр — Ивано Пеццуто.

«Дженоа» набрал 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (14) располагается на 17-м месте.