Валерий Газзаев высказался о назначении сына на пост главного тренера «Сиены»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение сына Владимира на пост главного тренера «Сиены».

«Ему всего 40 лет, нужно приобретать опыт. Менталитет другой, конечно, там в Италии, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола. Кроме того это позитивный опыт работы. Конечно, он справится. Чего ему не справляться?» — приводит слова Газзаева News.ru.

Ранее сообщалось, что Газзаев может вернуться к работе в Казахстане. Последним местом работы Газзаева был «Тобол», который он возглавлял в прошлом году. В ходе тренерской карьеры Владимир также руководил «Урожаем», «Рустави» (Грузия), «Актобе» и «Аланией». «Сиена» в 10 матчах набрала 18 очков и занимает третье место в группе Е итальянской Серии D.