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Владимир Газзаев возглавит «Сиену»

Владимир Газзаев возглавит «Сиену»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев будет работать в «Сиене», сообщает Radio Siena TV.

Газзаев придёт на место Альберто Джилардино, который не так давно был отправлен в отставку. Сейчас обязанности главного тренера «Сиены» исполняет Стефано Аргилли. Газзаев был замечен на трибунах домашнего стадиона «Сиены» в компании руководства клуба.

«Сиена» в 10 матчах набрала 18 очков и занимает третье место в группе Е итальянской Серии D.

Сообщалось, что Газзаев может вернуться к работе в Казахстане. Он являлся основным кандидатом на пост наставника «Ордабасы».

Последним местом работы Газзаева был «Тобол», который он возглавлял в прошлом году. В ходе тренерской карьеры Владимир также руководил «Урожаем», «Рустави» (Грузия), «Актобе» и «Аланией».

Источник: Владимир Газзаев — основной кандидат на пост главного тренера «Ордабасы»
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