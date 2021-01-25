Айртон: рад был побывать в Бразилии после почти года вне родины

Защитник «Спартака» Айртон рассказал об отпуске и о тренировочном процессе на сборах команды.
«Отпуск прошёл здорово. Рад был наконец-то побывать в Бразилии после почти года пребывания вне родины, увидел родных и близких. Благодаря этому отпуску получилось отдохнуть морально и настроиться на предстоящую работу. Я помогаю Педро Роше, как и он мне. Когда я сюда приехал, Педро меня выручил, очень помог. С тех пор у нас очень хорошие отношения, продолжаем дружить.
Сил с каждой тренировкой прибавляется. Беговая работа, с одной стороны, нудная, её никто не любит, но с другой — все понимают, что необходимо проводить подобные занятия, поскольку это задел на предстоящий чемпионат. Нужно выдерживать все 90 минут матча», — сказал Айртон в интервью пресс-службе «Спартака».
- 25 января 2021
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