Защитник ЦСКА Бруно Фукс тренируется по индивидуальной программе
Защитник ЦСКА бразилец Бруно Фукс продолжает работать по индивидуальной программе на сборах московской команды с Кампоаморе (Испания).
В середине января сообщалось, что Фукс вновь получил травму и выбыл на несколько месяцев. В августе прошлого года бразильский защитник травмировался в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). У бразильского футболиста было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра. С тех пор Фукс не выходил на поле.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года.
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
21:19
-
21:12
-
21:06
-
20:55
-
20:54
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
19:58
-
19:47
-
19:21
-
19:08
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
17:54
-
17:46
-
17:36
-
17:34
-
17:15
-
16:58
-
16:43
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
15:19
-
15:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам