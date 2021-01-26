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Защитник ЦСКА Бруно Фукс тренируется по индивидуальной программе

Защитник ЦСКА Бруно Фукс тренируется по индивидуальной программе
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА бразилец Бруно Фукс продолжает работать по индивидуальной программе на сборах московской команды с Кампоаморе (Испания).

В середине января сообщалось, что Фукс вновь получил травму и выбыл на несколько месяцев. В августе прошлого года бразильский защитник травмировался в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). У бразильского футболиста было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра. С тех пор Фукс не выходил на поле.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года.

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