«Саутгемптон» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Арсенала» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Валери, Вокинс, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Ингс, Адамс.



Запасные: Форстер, Уоттс, Рэмси, Валери, Чауке, Янкевиц, Ферри, Редмонд, Лонг, Н'Лундулу.



«Арсенал»: Лено, Седрик, Давид Луис, Холдинг, Бельерин, Сака, Джака, Парти, Ляказетт, Смит, Пепе.



Запасные: Райан, Чемберс, Габриэль, Эльнени, Уиллок, Мэйтленд-Найлс, Виллиан, Нкетиа, Мартинелли.



«Саутгемптон» в 18 встречах набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (27) — на 11-м месте.