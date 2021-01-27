В чемпионате Англии установлен уникальный рекорд

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ и возглавил турнирную таблицу, набрав 41 очко.
Как сообщается в «твиттере» АПЛ, в лиге был установлен уникальный рекорд. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение одного сезона.
На первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии уже находились Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
На втором месте в турнирной таблице АПЛ находится «Манчестер Юнайтед», набрав 40 очков. Замкнул лидирующую тройку «Лестер», записав в свой актив 38 очков.
- 27 января 2021
-
04:45
-
04:29
-
04:00
-
03:22
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
01:06
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 26 января 2021
-
23:52
-
23:41
-
23:41
-
23:36
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:04
-
23:03
-
22:56
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:20
-
22:20