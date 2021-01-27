В чемпионате Англии установлен уникальный рекорд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ и возглавил турнирную таблицу, набрав 41 очко.

Как сообщается в «твиттере» АПЛ, в лиге был установлен уникальный рекорд. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение одного сезона.

На первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии уже находились Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

На втором месте в турнирной таблице АПЛ находится «Манчестер Юнайтед», набрав 40 очков. Замкнул лидирующую тройку «Лестер», записав в свой актив 38 очков.