Степашин – о Кокорине в «Фиорентине»: всё в его руках, больше таких шансов не будет

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Я желаю Александру удачи в новой команде! Всё в его руках, больше таких шансов не будет. Я очень надеюсь, что Александр сумеет доказать, что те авансы, которые ему выдали на родине, называя его талантливым футболистом, будут в полной мере реализованы в итальянском клубе», — цитирует Степашина Sport24.
Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 27 января 2021
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