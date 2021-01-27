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«Анжи» должен получить солидарные выплаты за переход Александра Кокорина в «Фиорентину»

«Анжи» должен получить солидарные выплаты за переход Александра Кокорина в «Фиорентину»
Футбол / Италия 0
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Пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что клубу полагаются солидарные выплаты за переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провёл у нас всего месяц. Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Панковым.

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.

Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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