Сейду Думбия перешёл в мальтийский «Спартанс»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия стал игроком мальтийского «Хамрун Спартанс».
«Очень рад присоединиться к «Хамрун Спартанс». Новое замечательное приключение», — написал 33-летний ивуариец на своей странице в «Инстаграме».
Думбия прошёл в мальтийском клубе медицинский осмотр и подписал контракт до лета 2021 года. Переговоры между сторонами были непростыми, так как первоначальные требования Думбии клуб счёл слишком высокими, однако руководство «спартанцев» сумело договориться с форвардом, сообщает Transfermarkt.
После ухода из швейцарского «Сьона» в марте 2020 года Думбия не имел игровой практики. В сентябре Адриан Дюран, агент бывшего нападающего ЦСКА, заявлял, что его клиент хотел бы вернуться в Россию.
За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара в 38 матчах забил 9 мячей.
- 27 января 2021
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