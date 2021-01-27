Сейду Думбия перешёл в мальтийский «Спартанс»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия стал игроком мальтийского «Хамрун Спартанс».

«Очень рад присоединиться к «Хамрун Спартанс». Новое замечательное приключение», — написал 33-летний ивуариец на своей странице в «Инстаграме».

Думбия прошёл в мальтийском клубе медицинский осмотр и подписал контракт до лета 2021 года. Переговоры между сторонами были непростыми, так как первоначальные требования Думбии клуб счёл слишком высокими, однако руководство «спартанцев» сумело договориться с форвардом, сообщает Transfermarkt.

После ухода из швейцарского «Сьона» в марте 2020 года Думбия не имел игровой практики. В сентябре Адриан Дюран, агент бывшего нападающего ЦСКА, заявлял, что его клиент хотел бы вернуться в Россию.



За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара в 38 матчах забил 9 мячей.