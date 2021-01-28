Озил: пришло время начать новую страницу с «Фенербахче», командой моего детства

Полузащитник Месут Озил опубликовал пост в «Инстаграме» после заключения контракта с «Фенербахче» и назвал турецкий клуб командой своего детства.

«Около 20-25 лет назад я был турецким иммигрантом, который бежал за футбольным мячом в футболке «Фенербахче» с надписью «Джей Джей Окоча» с номером 10 на спине на улицах Гельзенкирхена. К счастью, я смог надеть футболку клуба, о которой мечтал много лет. По соглашению сторон я расторг контракт с «Арсеналом» и подписал контракт на 3,5 года с «Фенербахче», поклонником которого я был с детства.

Пришло время для меня начать новую страницу с «Фенербахче», командой моего детства, в необыкновенном городе Стамбул, который, по словам Наполеона Бонапарта, был бы столицей, если бы мир был страной. Я хотел бы выразить благодарность нашему президенту и совету директоров, спортивному директору и нашему тренеру Эролу Булуту за их доверие ко мне, которое привело к новому началу в моей карьере и жизни.

Ещё я хотел бы поблагодарить знаменитых болельщиков «Фенербахче», которые с момента, как я сел в самолет в Лондоне, позволили мне почувствовать огромную и невероятную поддержку. Я обещаю, что буду биться до последнего дня своего контракта, чтобы вознаградить вас за эту поддержку и веру. Надеюсь, что мы проведем много счастливых дней вместе», — написал Озил.