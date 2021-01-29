Клопп пытается убедить Мбаппе продолжить карьеру в «Ливерпуле»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Canal+.
По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Сообщается, что главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп оказывает давление на окружение Мбаппе, чтобы убедить форварда перейти в «Ливерпуль». Отмечается, что Мбаппе общается с бывшим партнёром по «Монако» Фабиньо, который защищает цвета «Ливерпуля». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.
Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим местом прописки был «Монако». В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей во французской Лиге 1 и забил в них 14 голов и отдал 6 результативных передач.
«ПСЖ» готов продать Мбаппе летом, если игрок не продлит контракт
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