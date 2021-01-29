Арестован экс-глава организации, строившей стадионы к ЧМ-2018

Бывший руководитель АНО «Арена-2018» Олег Галай арестован в Москве по подозрению в растрате, сообщает «Коммерсантъ».

Галай является одним из главных фигурантов расследования, связанного с хищением или растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). С ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в Басманный районный суд Москвы обратились следователи Главного следственного управления СКР. Бывший глава АНО «Арена-2018» отправлен в СИЗО до 25 марта. Под стражу заключены также предполагаемые сообщники Галая — Светлана Рулевая и Александр Кузнецов.

«Арена-2018» была создана в 2012 году на начальном этапе подготовки к чемпионату мира как своего рода посредник между отвечающими за него российскими структурами и ФИФА. Главной задачей организации было возведение временных конструкций и контроль строительства футбольных стадионов в Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге.



Сейчас «Арена-2018» находится в стадии ликвидации, при этом Олег Галай с 25 января числится руководителем ликвидационной комиссии.