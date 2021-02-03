«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.
На второй минуте встречи полузащитник «Саутгемптона» Александр Янкевиц в центре поля прямой ногой въехал в колено Скотту Мактоминаю и незамедлительно получил за этот фол красную карточку.
Видео нарушения Александра Янкевица
На 18-й минуте Люк Шоу исполнил классную подачу во вратарскую, где защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч точно в цель.
На 25-й минуте нападающий Маркус Рашфорд ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч в угол ворот, защищаемых Алексом Маккарти.
На 35-й минуте защитник «святых» Ян Беднарек при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.
На 40-й минуте матча защитник хозяев Люк Шоу навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Эдинсон Кавани точным ударом головой отправил мяч в угол ворот.
На 69-й минуте Бруну Фернандеш исполнил классную передачу в чужую штрафную на Антони Марсьяля, который ударом с шести метров отправил мяч точно в цель.
Видео первого гола Антони Марсьяля в матче
А ещё через две минуты Скотт Мактоминай оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом в касание в шестой раз отправил мяч в ворота гостей.
На 86-й минуте Ян Беднарек сфолил в собственной штрафной, за что был удалён арбитром после просмотра VAR.
Пенальти реализовал Бруну Фернандеш.
На 90-й минуте Антони Марсьяль сделал дубль.
Видео второго гола Марсьяля в матче
Окончательный счёт на 93-й минуте установил Дэниел Джеймс.
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
- 3 февраля 2021
-
01:27
-
01:24
-
01:09
-
01:08
-
00:54
-
00:43
-
00:25
-
00:17
-
00:14
-
00:04
- 2 февраля 2021
-
23:41
-
23:33
-
23:29
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:08
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:08
-
21:00
-
20:51