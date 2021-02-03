«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0

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В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.

На второй минуте встречи полузащитник «Саутгемптона» Александр Янкевиц в центре поля прямой ногой въехал в колено Скотту Мактоминаю и незамедлительно получил за этот фол красную карточку.

Видео нарушения Александра Янкевица

На 18-й минуте Люк Шоу исполнил классную подачу во вратарскую, где защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Видео гола Аарона Ван-Биссаки

На 25-й минуте нападающий Маркус Рашфорд ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч в угол ворот, защищаемых Алексом Маккарти.

Видео гола Маркуса Рашфорда

На 35-й минуте защитник «святых» Ян Беднарек при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола Яна Беднарека

На 40-й минуте матча защитник хозяев Люк Шоу навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Эдинсон Кавани точным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Видео гола Эдинсона Кавани

На 69-й минуте Бруну Фернандеш исполнил классную передачу в чужую штрафную на Антони Марсьяля, который ударом с шести метров отправил мяч точно в цель.

Видео первого гола Антони Марсьяля в матче

А ещё через две минуты Скотт Мактоминай оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом в касание в шестой раз отправил мяч в ворота гостей.

Видео гола Скотта Мактоминая

На 86-й минуте Ян Беднарек сфолил в собственной штрафной, за что был удалён арбитром после просмотра VAR.

Видео удаления Яна Беднарека

Пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

Видео гола Бруну Фернандеша

На 90-й минуте Антони Марсьяль сделал дубль.

Видео второго гола Марсьяля в матче

Окончательный счёт на 93-й минуте установил Дэниел Джеймс.

Видео гола Дэниела Джеймса

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.