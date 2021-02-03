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В Аргентине показали последнее видео Марадоны

В Аргентине показали последнее видео Марадоны
Футбол / Южная Америка 0
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Аргентинский канал Cronica TV показал последнюю снятую при жизни легендарного футболиста Диего Марадоны видеозапись.

Видео снято за несколько дней до смерти Диего, после операции на мозге. В ролике легенда футбола обращается к своему лечащему врачу Леопольдо Луке.

«Привет, Луке! У меня остался шрам, но я в порядке. Ты знаешь, мне не нравятся такие интимные моменты, но в окружении хороших людей я могу раскрыться. Целую тебя, Луке. Леопольдо Хасинто Луке», — сказал Марадона.

Доктор Луке обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах. Документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтверждён после каллиграфической экспертизы. Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведёт расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесён в реестр подозреваемых в причастности к смерти легенды аргентинского и мирового футбола.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.

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