В Аргентине показали последнее видео Марадоны

Аргентинский канал Cronica TV показал последнюю снятую при жизни легендарного футболиста Диего Марадоны видеозапись.

Видео снято за несколько дней до смерти Диего, после операции на мозге. В ролике легенда футбола обращается к своему лечащему врачу Леопольдо Луке.

«Привет, Луке! У меня остался шрам, но я в порядке. Ты знаешь, мне не нравятся такие интимные моменты, но в окружении хороших людей я могу раскрыться. Целую тебя, Луке. Леопольдо Хасинто Луке», — сказал Марадона.

Доктор Луке обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах. Документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтверждён после каллиграфической экспертизы. Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведёт расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесён в реестр подозреваемых в причастности к смерти легенды аргентинского и мирового футбола.



Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.