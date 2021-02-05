Жерар Пике: 85% испанских судей болеют за «Реал»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике обвинил испанских арбитров в предвзятости. По его словам, 85% арбитров болеют за мадридский «Реал».
«На днях бывший судья сказал мне, что 85% арбитров из Мадрида и поддерживают «Реал». Ну и как они не будут судить в его пользу? Я уважаю профессионализм судей. Знаю, что ни стараются делать свою работу максимально качественно. Но иногда в матчах с «Реалом» наступают моменты сомнений...», — приводит слова Пике Marca.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Барселона» и «Реал» сыграли в чемпионате Испании по 20 матчей и набрали по 40 очков. Они занимают 2-е и 3-е место в турнирной таблице соответственно. Возглавляет таблицу мадридский «Атлетико», в активе которого 50 набранных очков.
Пике: быть каталонцем – это привилегия. Понял это после четырёх лет в Манчестере
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