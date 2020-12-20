Пике: быть каталонцем – это привилегия. Понял это после четырёх лет в Манчестере
Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил награду женералитета Каталонии, сообщает Sport.es.
Пике получил приз Mèrit Esportiu Català, который вручается властями региона за успехи и вклад в продвижение спорта в Каталонии.
«В 17 лет решил отправиться в Манчестер, это было очень важным решением для спортивной карьеры. Спустя четыре года, проведённых за границей, я исполнил свою мечту и вернулся в Барселону. Мы начинаем ценить вещи, лишь потеряв их. Когда вернулся домой, понял, что быть каталонцем — это привилегия, потому что в Каталонии есть всё, и мы должны это ценить», — прокомментировал Пике.
Пике — воспитанник «Барселоны». Футболист защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2008 год.
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