Дубль Сулейманова и потасовка игроков в видеообзоре матча «Краснодар» – «Ростов»
В товарищеском матче на своём зимнем сборе «Краснодар» обыграл «Ростов». Встреча прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 2:0.
На 45-й минуте встречи между игроками произошла потасовка. Тонни де Вильена остался недоволен отбором мяча в исполнении Романа Тугарева и дал ему подзатыльник. За партнёра вступился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Далее конфликт стал приобретать более массовый характер, активное участие в нём приняли Роман Ерёменко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов. До драки дело не дошло. Арбитр матча наградил жёлтыми карточками Вильену и Байрамяна.
На 61-й минуте полузащитник «Краснодара» Сулейманов открыл счёт. Спустя семь минут он оформил дубль.
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