«Интер» готов летом продать Ивана Перишича по сниженной цене

Миланский «Интер» готов расстаться с полузащитником Иваном Перишичем в летнее трансферное окно.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» смущают нестабильность хорвата и его высокая зарплата — € 5 млн в год. Контракт футболиста рассчитан до 2022 года, и ближайшим летом клуб готов продать его по сниженной цене — за € 10 млн. Полгода назад миланцы просили за игрока в два раза больше.



Перишич перешёл в «Интер» в 2015 году из «Вольфсбурга», а до этого защищал цвета дортмундской «Боруссии» и «Брюгге». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», с которой завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провёл 18 матчей в итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может перебраться в АПЛ