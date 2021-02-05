Вадим Евсеев объяснил причины проблем Алексея Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер Вадим Евсеев объяснил причины проблем полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Джан Пьеро Гасперини — сторонник ротации на этой позиции, у него три атакующих футболиста в схеме и большой выбор. Йосип Иличич, Марио Пашалич, два колумбийца, два игрока сборной Украины: Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, которого только что купили у «Шахтёра».
Лёша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность. Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что всё в его руках. Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо ещё и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут. Непросто проявить себя, когда нечасто играешь. Но надо. Это нужно не только для него и для «Аталанты», но и для сборной. Евро-2020 совсем скоро», — написал Евсеев в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 5 февраля 2021
-
14:25
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:04
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:28
-
12:22
-
12:00
-
11:34
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:35
-
10:29
-
10:01
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
08:39
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:18
-
04:14
-
03:56
-
03:32
-
03:11