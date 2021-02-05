Вадим Евсеев объяснил причины проблем Алексея Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер Вадим Евсеев объяснил причины проблем полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».



«Джан Пьеро Гасперини — сторонник ротации на этой позиции, у него три атакующих футболиста в схеме и большой выбор. Йосип Иличич, Марио Пашалич, два колумбийца, два игрока сборной Украины: Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, которого только что купили у «Шахтёра».



Лёша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность. Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что всё в его руках. Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо ещё и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут. Непросто проявить себя, когда нечасто играешь. Но надо. Это нужно не только для него и для «Аталанты», но и для сборной. Евро-2020 совсем скоро», — написал Евсеев в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Миранчук должен брать пример с Роналду. Колонка Евсеева Дебют тренера в спортивной журналистике.