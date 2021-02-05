Миранчук должен брать пример с Роналду. Колонка Евсеева

Есть команды, матчи которых стараюсь не пропускать. Часто говорят, что итальянский футбол уже не тот, но что значит «не тот?». Это тренерский футбол, тактический. Когда играют топ-клубы друг с другом, всегда есть что подметить.

Первые полуфиналы Кубка Италии оставили такое впечатление: Кубок престижный турнир. Интер, «Ювентус», «Наполи», «Аталанта» — все они были очень мотивированным. И при этом играли на результат, с учетом двухматчевой схемы розыгрыша.



В матче «Интер» — «Ювентус» меня впечатлило, как туринцы прессинговали хозяев. Начиная прессинг когда Интер только вводил мяч в игру от ворот. Поначалу команда Конте справлялась с этим, даже забила ранний гол, выбежав в быструю атаку, когда было пространство, была возможность протащить мяч, открыться. Очень качественный гол, с подключением защитника.



Но «Ювентус» продолжал играть в тот же футбол, оказывал постоянное давление и вынудил «Интер» ошибаться. Мне особенно понравился второй гол, когда Криштиану Роналду бежал до конца и забил. Мало видел игроков, настолько сконцентрированных на игре, португалец живет каждым эпизодом, понимая, что с него давно особый спрос.

Обзор матча «Интер» — «Ювентус»



Наверное, это именно то, что должен сейчас делать в «Аталанте» Алексей Миранчук.



Джон Пьеро Гасперини сторонник ротации на этой позиции, у него 3 атакующих футболиста в схеме и большой выбор. Йосип Иличич, Марио Пашалич, 2 колумбийца, 2 игрока сборной Украины: Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, кого только что купили у «Шахтера».



Леша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность.

Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что все в его руках.



Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо еще и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут.



Непросто проявить себя, когда ты не часто играешь. Но надо. Это нужно не только для него, для «Аталанты», но и для сборной. Евро-2020 совсем скоро.



Что касается самого матча «Наполи» — «Аталанта», Дженнаро Гаттузо удивил. «Наполи» решил сыграть зеркально, тоже выставив 3 центральных защитника. Но одно дело играть в такой схеме постоянно, знать ее как «Аталанта». И другое, перестраиваться прямо перед самой игрой. Понятно, что футболисты Наполи тренировали схему на тренировках, но у них в матче была проблема с выходом из обороны. Аталанта разбирала каждого игрока соперника, перехватывала мяч и создавала моменты. Особенно мне понравилось, что центральные защитники Гасперини при перехвате мяча продолжали двигаться к чужим воротам и у них были моменты. Вижу такое уже не в первой игре Аталанты, но для соперников это по прежнему сюрприз.