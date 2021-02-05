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УЕФА не позволил «Аяксу» исправить ошибку и дозаявить Аллера на Лигу Европы

УЕФА не позволил «Аяксу» исправить ошибку и дозаявить Аллера на Лигу Европы
Футбол / Лига Европы 0
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Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер не поможет команде в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, 2 февраля участники турнира должны были предоставить списки из 25 футболистов. Амстердамский клуб, как и остальные, составил заявку, однако в ней по ошибке не оказалось Аллера.

Как сообщает пресс-служба «Аякса», клуб работал над дозаявкой игрока, однако накануне, 4 февраля, получил от УЕФА окончательное уведомление, что ошибка исправлена не будет и француза не включат в список.

Амстердамский клуб купил Аллера в это зимнее трансферное окно у «Вест Хэм Юнайтед» за € 22,5 млн. В первых 6 матчах за новую команду в Эредивизии 26-летний французский форвард забил 2 гола.

В 1/16 финала Лиги Европы «Аяксу» предстоит сыграть с «Лиллем». Первый матч состоится 18 февраля во Франции, второй — 25 февраля в Нидерландах.

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