УЕФА не позволил «Аяксу» исправить ошибку и дозаявить Аллера на Лигу Европы

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер не поможет команде в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы.



Напомним, 2 февраля участники турнира должны были предоставить списки из 25 футболистов. Амстердамский клуб, как и остальные, составил заявку, однако в ней по ошибке не оказалось Аллера.



Как сообщает пресс-служба «Аякса», клуб работал над дозаявкой игрока, однако накануне, 4 февраля, получил от УЕФА окончательное уведомление, что ошибка исправлена не будет и француза не включат в список.



Амстердамский клуб купил Аллера в это зимнее трансферное окно у «Вест Хэм Юнайтед» за € 22,5 млн. В первых 6 матчах за новую команду в Эредивизии 26-летний французский форвард забил 2 гола.



В 1/16 финала Лиги Европы «Аяксу» предстоит сыграть с «Лиллем». Первый матч состоится 18 февраля во Франции, второй — 25 февраля в Нидерландах.

«Аякс» по ошибке не внёс в заявку на Лигу Европы новичка, купленного более чем за € 20 млн