«Аякс» по ошибке не внёс в заявку на Лигу Европы новичка, купленного за более чем € 20 млн

«Аякс» оказался в курьёзной ситуации при составлении заявки на плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы.



Как сообщает BBC, во вторник, 2 февраля, участники турнира должны были предоставить списки из 25 футболистов. Амстердамский клуб, как и остальные, составил заявку, однако в ней не оказалось новичка команды нападающего Себастьена Аллера.



«Мы работаем с Королевским футбольным союзом Нидерландов и УЕФА, чтобы понять, в какой момент всё пошло не так», — заявил представитель «Аякса».



Амстердамский клуб купил Аллера в это зимнее трансферное окно у «Вест Хэм Юнайтед» на € 22,5 млн. В первых 6 матчах за новую команду в Эредивизии 26-летний французский форвард забил 2 гола.



В 1/16 финала Лиги Европы «Аяксу» предстоит сыграть с «Лиллем». Первый матч состоится 18 февраля во Франции, второй — 25 февраля в Нидерландах.