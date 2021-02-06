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Линекер: футбол из-за VAR стал хуже. Было бы здорово, если бы от него отказались

Линекер: футбол из-за VAR стал хуже. Было бы здорово, если бы от него отказались
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал работу системы видеоповторов на матчах АПЛ.

«VAR не помогает судьям, а выставляет их в худшем свете», – написал экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер на своей странице в «твиттере».

«Однозначно. Было бы здорово, если бы от него отказались. Разумеется, этого не случится, но футбол из-за VAR стал хуже», – ответил ему Линекер.

Поводом для подобных комментариев стал эпизод в концовке матча 23-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Вест Хэм Юнайтед» (0:0). На 97-й минуте матча главный судья Майк Дин после длительного просмотра VAR принял решение удалить полузащитника гостей Томаша Соучека за удар локтем нападающего хозяев Александара Митровича в ходе борьбы за позицию при розыгрыше штрафного.

Видео спорного момента с участием Томаша Соучека в матче «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед»

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