«Антальяспор» Кудряшова продлил серию без поражений до 9 матчей

В матче 24-го тура турецкой Суперлиги «Денизлиспор» сыграл вничью с «Антальяспором». Встреча проходила на стадионе «Денизли Ататюрк» в Денизли.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Денизлиспора» Уго Родальега. Во втором тайме счёт сравнял форвард гостей Гёкдениз Байракдар, ему ассистировал Эрсан Адем Гюлюм.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле весь матч. Немецкий форвард Лукаш Подольски появился на 70-й минуте.

«Антальяспор» в 23 матчах набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда Кудряшова не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. «Денизлиспор» (18) занимает 21-е место в таблице. Лидером соревнований является «Галатасарай» (48).