Мауро Икарди забил «Марселю» затылком. Видео

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди забил курьёзный гол в матче 24-го тура Лиги 1 с «Марселем». Счёт — 2:0, перерыв.

На 24-й минуте матча Икарди замкнул передачу Алессандро Флоренци. Мяч от затылка аргентинского нападающего по непредсказуемой траектории залетел в ворота Стива Манданда.

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«Пари Сен-Жермен» набрал 48 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Марсель» (33) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Лилль» (54).

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ним». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария. На 36-й минуте хавбек Пабло Сарабия упрочил преимущество парижской команды в счёте. Результативную передачу отдал Ди Мария. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного.